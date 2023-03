Lazio - Roma, Zaccagni: "Gol per la mia famiglia. Mi ero promesso che..."

Protagonista indiscusso di questo derby è Mattia Zaccagni. È sua la freccia che punito la Roma e fatto esplodere di gioia la Lazio e l’Olimpico. Ai microfoni di Dazn, nel post gara, il numero venti ha analizzato così la sfida: “Gol? Lo dedico a mio padre, alla mia famiglia, al pubblico fantastico. In Curva Nord? Mi ero promesso che se avessi fatto gol sarei andato a festeggiare con i tifosi. Siamo contenti perché era un derby e perché la classifica adesso ci permette di guardare alle altre prossime partite con più entusiasmo. Abbiamo ottenuto il massimo questa sera. Quando vinci queste partite, anche magari con un gol discarto, prendi consapevolezza a livello caratteriale. Siamo molto contenti di questo. Champions? La vogliamo, lavoriamo ogni giorno e noi adesso guardiamo solo partita per partita e cerchiamo di rimanete li in alto. Ho cercato di stare più tranquillo possibile, anche papà me lo aveva detto in settimana e sono contento di questo".

L'uomo derby ha parlato anche a Lazio Style Channel: "È stata un’emozione indescrivibile. Sono stra felice per il risultato, per il derby per la classifica. Ci siamo presi tutto quello che volevamo. È un gol per Thiago, per mio papà, per Chiara e per tutta la mia famiglia. Voglio condividere la gioia anche con loro. I derby sono questi. Bisogna aspettarsi di tutto. Ci sono stati tanti falli. Noi bravi a mantenere la calma e portare a casa la partita. Mi è dispiaciuto aver saltato i due derby dell’anno scorso. Quest’anno mi sono rifatto. Mi alleno ogni giorno è imparo cose nuove. Mi metto a disposizione del mister e cerco di rubare più cose possibili. C’è il peso dei risultati tra di voi? Ci dà tanta forza questa partita. Ci dà autostima ma dobbiamo rimanere calmi. Non siamo fenomeni quando vinciamo ne scarsi quando perdiamo. Ci sono ancora tante partite".

