Lazio, Romagnoli e quella scelta di cuore: andrà avanti per amore

RASSEGNA STAMPA - Il cuore prima delle parole, trattative e contratti: il sentimento prima del denaro. Alessio Romagnoli si prepara a vivere la quarta stagione con la maglia della Lazio con lo stesso spirito, anche se avrebbe sperato in un segnale diverso: un rinnovo, magari con un piccolo ritocco dell’ingaggio. Come riporta il Corriere dello Sport, gli indici finanziari sballati dal club impediscono alla Lazio non solo di acquistare, ma anche di proporre nuovi ingaggi o di ritoccare quelli in essere.

La priorità è infatti quella di rientrare nei parametri imposti e poi, cercare di sbloccare il mercato. Per questo chi, come Romagnoli, avrebbe meritato qualcosa in più, dovrà aspettare, forse ottobre, quando la situazione potrebbe alleggerirsi. Così, Alessio ha scelto la strada dell'orgoglio e attaccamento. Nell’ultima stagione, sotto la guida di Marco Baroni, è stato uno dei punti fermi della difesa segnando 5 gol, il suo record personale in carriera. E Sarri? Il Comandante lo considera un intoccabile.

Romagnoli resterà al centro della Lazio, aspettando chiaramente un rinnovo che, se tutto andrà come previsto, potrebbe arrivare più avanti.

