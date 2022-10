Lazio, Romagnoli leader di una difesa che punta a un altro record: il dato

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei motivi per cui l'inizio di campionato della Lazio è stato così impeccabile è sicuramente la difesa. In 9 partite giocate la squadra di Maurizio Sarri è stata in grado di incassare solo 5 gol (miglior dato del campionato insieme all'Atalanta) e di mantenere per altrettante volte la porta inviolata. Nelle ultime quattro sfide sono zero le reti incassate, mentre 14 i gol fatti, a conferma di quanto i biancocelesti siano stati cinici e ,soprattutto, dominanti. L'ultimo gol subito dalla Lazio, infatti, risale al 13 settembre, quando Kvaratskhelia decise la sfida contro il Napoli, da lì la difesa in campionato è diventata impenetrabile. Domenica all'Olimpico arriverà l'Udinese, una squadra che vive un momento di forma straordinario e che nelle nove partite disputate ha segnato ben 19 gol. Un attacco difficile da fermare per Romagnoli e compagni, ma che se dovessero riuscirci, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, eguaglierebbero un altro grande record nella storia della Lazio. Solo Delio Rossi, nella stagione 2006/2007, era riuscito nel piazzare cinque clean sheet consecutivi: pareggiando due sfide 0-0 e vincendone tre. La squadra di Sarri non solo può raggiungere il medesimo traguardo, ma addirittura superarlo nei risultati: anche in caso di pareggio a reti bianche, infatti, questa Lazio viene da ben quattro vittorie consecutive, già più di quelle ottenute quindici anni fa (gennaio-febbraio 2007).

ROMAGNOLI PUNTO DI RIFERIMENTO - L'addio di Francesco Acerbi, ormai fuori dal progetto Lazio, ha facilitato l'approdo di Alessio Romagnoli a Roma. Il centrale campione d'Italia, a grande sorpresa, si è riuscito subito a imporre, è diventato leader silenzioso della difesa e in poco tempo ha compreso ciò che gli chiedeva l'allenatore. Oltre all'evidente crescita di Patric, il ritorno nella Capitale di Romagnoli ha garantito un passo in avanti della difesa biancoceleste, in grado di subire ben 12 reti in meno, dopo nove giornate, rispetto alla scorsa stagione. Sarri lo sta gestendo, la pubalgia lo tormenta, ma disponibilità e rendimento con lui sono assicurati: nella settimana delle tre partite (Fiorentina, Sturm Graz e Udinese da lunedì a domenica) ha riposato in Europa League e contro l'Udinese tornerà sicuramente in campo tra i titolari per cercare di ottenere un'altra storica rete inviolata. Da Acerbi a Romagnoli, la Lazio ora ha il suo leader difensivo.