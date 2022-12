Lazio, Romero e il sogno nel cassetto: l'Argentina pur di arrivare a Messi

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Non lo ha mai nascosto Luka Romero, come tutti gli argentini, che il suo sogno è sempre stato quello di duettare con Messi in mezzo al campo. L'ala della Lazio, a dir la verità, ha già avuto il piacere e l'onore di allenarsi con la "Pulce", quando fu convocato da Lionel Scaloni con l'Argentina. I due, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, hanno condiviso campo e spogliatoio, Romero ha avuto la possibilità di vedere in azione, a pochi metri di distanza, il suo idolo. In campo, però, si sa è tutta un'altra cosa. Proprio per questo, infatti, la scelta del classe 2004 non è mai stata in discussione: davanti le avances della Spagna, luogo dov'è cresciuto, ma soprattutto del Messico, dov'è nato, Romero ha sempre scelto l'Argentina, con l'obiettivo di tener vivo e realizzare quel sogno nel cassetto. Neanche le chiamate di questi mesi da parte della nazionale messicana lo hanno fatto titubare. Se c'è una cosa di cui è certo il giovane attaccante è che lui vuole l'Albiceleste, vuole valorizzare il sangue argentino che gli scorre nelle vene, vuole fare la storia della sua Nazione con Messi, come Messi.