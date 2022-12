Lazio, Romero rischia di saltare due mesi di campionato: il motivo

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il campionato per Luka Romero si è fermato nel momento più bello della stagione: subito dopo il suo esordio in Serie A da titolare e a pochi giorni dal gol decisivo segnato contro il Monza. In un momento di grande forma, in cui le attenzioni sono tutte su di lui, il Mondiale è servito per staccare la spina e tornare al lavoro, migliorandosi ed entrando ancora di più nei meccanismi della squadra, per farsi trovare pronto ripresa. Una ripresa, però, in cui l'ala argentina potrebbe non esserci. Secondo quanto riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, infatti, in quel periodo si gioca il Campionato Sudamericano Under-20 e Mascherano (allenatore Argentina U-20), che lo ha lasciato a casa per gli allenamenti di queste settimane, potrebbe chiamarlo direttamente a gennaio. Se Romero volesse rispondere alla convocazione del c.t. (non è obbligatorio non essendo un torneo Fifa), sarebbe costretto a saltare il periodo che va dal 19 gennaio al 12 febbraio. Un periodo intenso per la Lazio (tra campionato, Coppa Italia ed Europa League) in cui dovrebbe rinunciare a uno dei suoi attaccanti: un giocatore giovane ma su cui Sarri ha dimostrato di credere e volerci puntare. Per il momento Mascherano ha evitato la convocazione di giocatori professionisti, forse comprende la situazione e mettere in difficoltà i ragazzi davanti ai club, potrebbe non essere la scelta migliore. Durante il Mondale U-20, però, che andrà in scena dal 20 maggio all’11 giugno 2023, potrebbe non fare sconti e privare Sarri del suoi giovane attaccante nel periodo del rush finale.