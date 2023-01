Lazio, Romero vicino alla firma: vertice per il rinnovo previsto a breve

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Per un Pedro in stallo c'è anche un Luka Romero pronto a rinnovare. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, l'appuntamento con gli agenti del giocatore è previsto per la prossima settimana ma si stanno comunque tenendo contatti continui per limare i dettagli, con la Lazio che vuole al più presto mettere nero su bianco l'accordo verbale trovato prima della sosta per i Mondiali e blindare fino al 2026 - con possibile opzione per un altro anno - il suo gioiellino. L'amore con Sarri è sbocciato, il percorso di crescita è lungo ma è evidente che ci si trovi sulla strada giusta: Luka Romero sarà il futuro della Lazio, bisogna solo formalizzare la cosa.