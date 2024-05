Lazio, Rovella a LSC: "Obiettivo? È sempre la Champions! Ma in Europa League..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Lazio non va oltre il pareggio all'Olimpico contro il Sassuolo. Dopo le dichiarazioni di Igor Tudor, sono giunte quelle di Nicolò Rovella. Il centrocampista biancoceleste è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: "Felipe è un bravissimo giocatore, oggi volevamo festeggiarlo, siamo stati felici sia entrato in campo. Ha onorato questa maglia, lo ringrazio per i complimenti, spero di essere all'altezza. Bilancio personale? Così così, abbastanza positiva ma si può fare sempre meglio. C'è stato l'infortunio di due mesi e mezzo, sono stato male. Ora piano piano stavo riprendendo, spero di star bene tutto l'anno nella prossima stagione. Cosa chiedi al futuro? L'obiettivo sarà andare in Champions, ci vediamo ad Auronzo e prepariamo la stagione nel migliore dei modi. A livello personale, vorrei essere più incisivo nella parte finale del calcio, segnare qualche gol e fare assist. A livello di squadra, arrivare in Champions e cercare di fare il meglio possibile in Europa League. Se l'Atalanta è arrivata in fondo, perché non può farlo la Lazio? La partita di questa sera? Loro non si giocavano più niente, una partita difficile. Per noi era l'ultima in casa, siamo entrati un po' molli in campo, dovevamo vincere".

