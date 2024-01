Lazio, Rovella a LSC: "Quando indosso questa maglia sento qualcosa di speciale..."

Tra i migliori in campo della vittoria della Lazio contro il Lecce, Nicolò Rovella è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel esprimendo tutta la sua gioia e la sua passione nei confronti di una maglia che in pochi mesi ha fatto sua, come se la indossasse da sempre:

"Questa vittoria è importantissima, siamo stati bravi. Dopo un primo tempo non bellissimo, nel secondo abbiamo messo tutto quello che avevamo. Ora i sento bene, capisco quello che mi chiede il mister, spero di fare ancora meglio. Il DNA Lazio? Non lo so, è qualcosa di speciale, da quando sono arrivato sento un trasporto speciale e non riesco a trattenerlo, forse perché ho anche amici della Lazio, sicuramente mi sta aiutando anche nel rendimento, è qualcosa che non so spiegare. All'Olimpico sento di avere una marcia in più davanti ai tifosi. Poi ho compagni di altissimo livello quindi è tutto più facile, sono felice, sono davvero felice" - ora l'Inter - "È una grande squadra, andremo lì e ce la giocheremo fino alla fine"