Lazio, Rovella a LSC: "Sconfitta che fa incazzare, mancata cattiveria"

Brutto stop per la Lazio che dopo cinque risultati utili consecutivi si ferma a Bergamo sconfitta per 3-1 dall'Atalanta. Al termine della sfida ecco le parole di Rovella ai microfoni di LSC: "Questa sconfitta fa male, fa incazzare. Dobbiamo fare assolutamente qualcosa in più. Domani dobbiamo arrivare al campo e ripartire perché domenica contro il Cagliari c’è da fare una grande partita. Questa sconfitta può insegnare che ci vuole più cattiveria da parte di tutti, dobbiamo pensare alla prossima gara perché se rimuginiamo sugli errori di oggi dobbiamo sbattere la testa al muro".

"I gol? Sono stati due episodi negativi ma anche nel secondo tempo dovevamo fare qualcosa in più. E' mancato qualcosa da parte di tutti, voglia di fare, di recuperare questa partita. Ci mancano i gol, bisogna lavorare in settimana per cercare di trovare i movimenti giusti".