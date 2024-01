Lazio, Rovella e Pellegrini al top. E quel dettaglio nell'acquisto...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Uno è ormai un punto fermo, l’altro sta scalando sempre più posizioni nelle idee di Sarri. Nicolò Rovella e Luca Pellegrini sono stati due dei tasselli estivi inseriti dalla società per rinforzare la rosa. Sono arrivati dalla Juventus, trattative parallele e chiuse a poche ore di distanza l’una dall’altra. Rovella e Pellegrini sono arrivati entrambi in prestito con obbligo di riscatto: il centrocampista tra prestito e riscatto costerà 17 milioni, mentre il terzino quattro milioni. Una spesa complessiva di 21 milioni che scatterà a determinati obiettivi raggiunti dalla Lazio. Obiettivi facili, legati al piazzamento in campionato dei biancocelesti nella stagione 2023/202. Ma c’è un dettaglio interessante: la Lazio non verserà la quota di riscatti entro il 30 giugno prossimo, bensì al termine della stagione successiva, quella 2024/2025. La Lazio non metterà quindi a bilancio l’acquisto definitivo di Rovella e Pellegrini nella prossima stagione, ma in quella successiva, potendoli poi pagare poi in tre annualità. Quindi è come se la Lazio usufruisse dei giocatori gratis per due anni, per poi pagarli nelle successive tre stagioni. Un affare vero e proprio, a maggior ragione considerando il rendimento sempre più importante di Rovella e Pellegrini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.