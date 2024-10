Lazio, Rovella è rinato: ora è pronto a sfidare il suo passato

WEBTV FORMELLO - LAZIO, 15’ APERTI AI MEDIA: ECCO LA RIFINITURA ANTI-DINAMO KIEV - FT&VD AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Dopo lo slalom, i giocatori proseguono il lavoro atletico, si parte con un semi affondo alternato, il giocatore si stabilizza e poi scatta in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO. AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Dopo una prima fase di... AGGIORNAMENTO ORE 11:54 - Dopo lo slalom, i giocatori proseguono il lavoro atletico, si parte con un semi affondo alternato, il giocatore si stabilizza e poi scatta in avanti. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELL'ALLENAMENTO. AGGIORNAMENTO ORE 11:51 - Dopo una prima fase di... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA FRANCIA: "OCCHI SU UN TALENTO ARGENTINO" CALCIOMERCATO LAZIO - Continua il lavoro di ringiovanimento della rosa da parte della Lazio. Già per il centrocampo ci sono in lista diversi under 22, ma lo stesso vale per l'attacco. Secondo quanto riportato dal sito francese MercatoFoot, infatti, la... CALCIOMERCATO LAZIO - Continua il lavoro di ringiovanimento della rosa da parte della Lazio. Già per il centrocampo ci sono in lista diversi under 22, ma lo stesso vale per l'attacco. Secondo quanto riportato dal sito francese MercatoFoot, infatti, la...