Lazio, Rovella si carica sulle spalle il centrocampo: i dati straordinari

RASSEGNA STAMPA - Nicolò Rovella si è assicurato nell'ultimo mese il posto da titolare in regia. La sua centralità nel progetto targato Sarri non è in discussione tanto da aver conquistato 14 maglie da titolare nelle ultime 18 partite. Nonostante qualche acciacco muscolare, il biondino della Lazio si è conquistato la fiducia del popolo biancoceleste stregando il suo tecnico. Sarri gli riconosce grandi margini di miglioramento, ma gli bacchetta il fatto di sprecare il tanto dinamismo che ha, così, con un po' più di senso della posizione, per il mister sarebbe un altro giocatore. Dati alla mano.

Come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, è notevole la sua crescita in fase difensiva. Contro il Frosinone ha percorso 11,809 chilometri, meno solo di Guendouzi e Barrenechea. Non solo, Rovella ha recuperato anche 8 palloni, ed è stato il calciatore della Lazio che ha giocato più palloni (72), con 46 passaggi riusciti, di cui 11 sulla trequarti, insieme a un tiro.

L'ex Monza ha confessato in precedenza che gli manca solo segnale, per questo deve migliorare nelle conclusioni e nell'assist, anche se il regista è un ruolo lontano dalla porta. Chissà che la Dacia Arena non gli evochi dolci ricordi, quando domenica 7 gennaio la Lazio sfiderà l'Udinese, squadra contro cui ha segnato il suo primo e unico gol in Serie A.