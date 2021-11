Lazio - Salernitana, Lotito: "Tiferò per la squadra di cui sono proprietario. E sui granata..."

Domenica la Lazio ospiterà la Salernitana all’Olimpico, sarà un incontro particolare per il patron biancoceleste che fino a prima dell’estate era il presidente di entrambe le società. Per una serie di motivi noti a tutti la strada tra Lotito e la Salernitana si è divisa, queste sono le sue parole in merito rilasciate nel corso di un’intervista a La Città: “Fino a prova contraria sono il presidente della Lazio e, quindi, non c’è dubbio che domenica tiferò per la squadra di cui sono il proprietario nella partita all’Olimpico che giocheremo con la Salernitana. O qualcuno me lo può impedire?”

PROPRIETÁ – “Purtroppo, con le norme federali in materia di multiproprietà e con la promozione in serie A della Salernitana, come tutti sanno, mi è stato impedito di continuare ad occuparmi della squadra granata. E ci tengo a chiarire una volta per tutte che non posso e nemmeno intendo farlo”

SALERNITANA – “Diciamo che sono dispiaciuto per tante parole che hanno cancellato tutto quello che è stato fatto per la Salernitana che ora, tra l’altro, gioca nel campionato di serie A. Hanno dimenticato il buono anche molti di quelli che ho messo io alla Salernitana, di certo da tanti è stato scritto il nome di Claudio Lotito sul libello dei cattivi. Ma vado avanti per la mia strada”

DELUSIONE – “Chi nella vita come nello sport è passato in situazioni del genere sa bene cosa si prova. Comunque, non voglio farmi tirare dentro, perché stiamo parlando di una società calcistica, la Salernitana, alla quale ho tenuto tanto e che mi ha regalato molte soddisfazioni”

