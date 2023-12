Lazio | Salta la proroga sul decreto crescita. E il rinnovo di Felipe Anderson...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Terremoto per la Serie A. Dopo un'accesa discussione durante il Consigli di Ministri sarebbe saltata la mini-proroga del Decreto Crescita, valido fino al 1 gennaio 2024. Dal nuovo anno infatti, le squadre non potranno più utilizzare agevolazioni per stipendi, operazioni in entrata e prolungamenti di contratti. Come riportato, sarebbe saltata la misura nella bozza del decreto Milleproroghe che prolungava fino a febbraio gli sconti fiscali per i calciatori, in arrivo dall'estero. E la Lazio?

Tra i calciatori da monitorare c'è soprattutto Felipe Anderson con la questione rinnovo in ballo. Come riportato giorni fa, con la Lazio c'è una bozza di accordo fino al 2027. La società non vuole andare oltre i 3,5 milioni di stipendio, mentre lui ne vorrebbe 4. In questo senso, se il decreto crescita non sarà più valido dal 1 gennaio, ciò vuol dire che da qui fino al 31 dicembre è più probabile il rinnovo di contratto di Felipe Anderson. Questo perché poi si perderanno sconti fiscali, e andare a trattare il rinnovo alla fine della validità del decreto crescita comporterebbe alla Lazio un maggiore carico fiscale.