Lazio - Sampdoria, il numero di biglietti venduti: il dato aggiornato

© foto di Federico Gaetano

Circa ventiquattro ore, poi all'Olimpico arriverà il fischio d'inizio di Lazio - Sampdoria, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Dopo la qualificazione ottenuta in Conference League, la squadra di Sarri è chiamata a evitare passi falsi in campionato: davanti avrà la formazione guidata da Stankovic, alla disperata ricerca di punti per allontanarsi dalle zone "calde". In occasione della sfida contro i blucerchiati, fino a questo momento sono stati venduti più di settemila biglietti, che si vanno ad aggiungere al numero di abbonati (circa 26 mila). Lo stadio ospiterà, al momento, un numero di biancocelesti vicino a quota 35 mila. Ma il tempo per acquistare il proprio tagliando non è finito, lo si potrà fare fino al fischio d'inizio.

