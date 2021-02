Lazio - Sampdoria, le probabili formazioni: Inzaghi si affida ai soliti noti

LAZIO SAMPDORIA PROBABILI FORMAZIONI - Dopo il ko contro l'Inter, la Lazio di Inzaghi deve rialzarsi. Sabato all'Olimpicco arriva la Sampdoria degli ex Candreva e Keita che sta vivendo un momento più che positivo. La sconfitta di San Siro, però, ha rallentato un po' la rincorda delle aquile che non possono più sbagliare. Non sarà semplice per Inzaghi che dovrà fare i conti l'emergenza. All'infortunato di lungo corso Luiz Felipe, si è aggiunto anche Radu (operato di ernia inguinale). Oltre ai due mancheranno anche gli squalificati Hoedt e Lazzari, punito per la bestemmia di Milano. Martedì c'è anche il Bayern ed è probabile che il mister piacentino mischi un po' le carte. Lulic potrebbe tornare titolare un anno dopo l'ultima volta, mentre in difesa le scelte sono quasi obbligate con Patric, Acerbi e Musacchio che dovrebbero partire dall'inizio. Davanti possibile la conferma di Correa insieme a Immobile. Ecco le probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Acerbi, Musacchio; Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G.Pereira, Parolo, Armini, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Cataldi, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.

Indisponibili: Radu, Luiz Felipe. Squalificati: Hoedt, Lazzari.

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszyński, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Silva, Ekdal, Jankto; Quagliarella, Keita. All. Ranieri.

Arbitro: Davide Massa di Imperia

Assistenti: Di Vuolo – Lombardi

IV: Maresca

VAR: Di Paolo

AVAR: Passeri