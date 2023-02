Lazio - Sampdoria, Milinkovic: "Il vero Sergej non è tornato. Su Stankovic…”

TUTTOmercatoWEB.com

Nel giorno del suo ventottesimo compleanno e della sfida tra Lazio e Sampdoria, prima del fischio d'inizio ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto Sergej Milinkovic. Queste le parole del centrocampista: "Sto meglio rispetto ai giorni scorsi, finalmente sono tornato dopo un po’ di giorni con il mal di pancia. Dobbiamo entrare in campo concentrati per evitare di ripetere il quarto d’ora finale di Marassi che ci è costato due punti contro di loro all’andata. Un gol come regalo di compleanno? Preferisco i tre punti; se segno sono contento ma per andare in rete c’è tempo, l’importante è vincere questa sera”.

Milinkovic-Savic è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: “Regalo? Per il compleanno una bella vittoria così possiamo dormire tranquilli, per il resto abbiamo un obiettivo ed è quello arrivare tra le prime quattro. Abbiamo sbagliamo molte partite contro le squadre più piccole, però oggi dobbiamo pensare che giochiamo contro una squadra forte che ultimamente sta giocando bene. Dobbiamo fare una bella prestazione. Se è tornato il vero Milinkovic? Il vero Milinkovic sicuro no, sto crescendo dalle partite, provo a dare il massimo e aiutare la squadra.

Il Sergente ha parlato anche a Dazn: "Regalo che vorresti? Sicuramente una bella prestazione, una bella partita e andare a casa a dormire tranquillo. Nuovo anno? Il 2023 non è iniziato nel migliore dei modi. Abbiamo fatto però tante partite in modo positivo, guardiamo giorno in giorno. Non c’è più tempo per sbagliare, dobbiamo provare a vincere sempre. Stankovic? Bello rivederlo oggi".

