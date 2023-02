Lazio - Sampdoria, Sarri: "Sono preoccupato. Sulla Champions..."

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio – Sampdoria vale oro per la squadra di Maurizio Sarri. Questa sera, nel corso del Monday night sarà necessario per i biancocelesti ottenere tre punti pieni per l’importanza che avrebbero in termini di classifica. Così, a pochi minuti dal match, è intervenuto Maurizio Sarri che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: “Mi preoccupa il tipo di partita che è quella che abbiamo sbagliato spesso, come lo scorso anno e una volta nella stagione attuale. Sappiamo che corriamo certi rischi in questa situazione e ne dobbiamo tenere conto. Rosa? Non è che se un ragazzo va dentro e fa bene o male, può inficiare il giudizio. E’ importante che facciano bene in allenamento, il fare bene in partita è una conseguenza. Milinkovic-Luis Alberto-Immobile fondamentali ai fini della Champions? Io devo pensare alla partita di questa sera, è un match che abbiamo fallito spessissimo lo scorso anno, non è che posso guardare più in là delle 22:30 di questa sera”.