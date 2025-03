Lazio, sarà vietata la prossima trasferta europea: la decisione dell'UEFA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Questa sera la Lazio ospiterà il Viktoria Plzen nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Forte del risultato dell'andata, la squadra di Baroni non può permettersi di sbagliare questi secondi novanta minuti. I tifosi hanno risposto presente: saranno quasi 40.000 gli spettatori che sosterranno la propria squadra del cuore e che vorranno spingerla a superare il turno.

È arrivata però una brutta notizia. Nel prossimo turno che affronterà in Europa League però la Lazio dovrà fare a meno dei propri tifosi. Infatti, la UEFA avrebbe deciso di infliggere alla S.S. Lazio una multa di 30.000 euro e di vietarle di vendere biglietti ai propri sostenitori per la prossima partita della competizione UEFA per club in trasferta. Come comunicato dalla stessa UEFA, la causa sarebbe da imputare al comportamento razzista e/o discriminatorio dei tifosi biancocelesti.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.