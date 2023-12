Lazio, Sarri a Dazn: "Speriamo di trovare umiltà. Un tifoso mi ha detto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervenuto nel pre partita di Empoli-Lazio ai microfoni di DAZN, Maurizio Sarri ha parlato così: "Bisogna ritrovarla in campo, fuori è più facile. Dobbiamo ritrovare diverse cose, gol e sicurezze. Va bene stare insieme fuori ma quello che conta è là dentro".

Che partita ti aspetti? "Giocare contro l’Empoli qui non è facile per nessuno. Li ho visti molto vivi e in buona salute. Sappiamo sarà difficile. Spero che la squadra trovi un po’ di umiltà che spesso ci è mancata e l'abbiamo pagata".

Torni a Empoli. Quanto sei cambiato? "Se sono cambiato non me ne sono accorto. Venire qui è una gioia. Un tifoso fuori mi ha detto 'Grazie per tutto quello che hai fatto'. Gli ho risposto che sono io in debito".