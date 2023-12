Lazio, Sarri a Prime Video: "Fatti errori che non ti puoi permettere. Noi..."

Maurizio Sarri analizza ai microfoni di Prime Video la sconfitta della sua Lazio sul campo dell'Atletico Madrid. Un 2-0 che non cambia il cammino europeo dei biancocelesti che staccano il pass per gli ottavi di Champions League, ma perdere non fa mai piacere a nessuno. Il tecnico ha parlato delle tante occasioni fallite, ma anche degli errori difensivi che sono costati i due gol e la partita alle aquile. Ecco le sue parole:

"Abbiamo creato tante situazioni e le abbiamo fallite. Alla base c'è la sensazione che loro abbiano approcciato con maggiore determinazione sia il primo che il secondo tempo, nella parte centrale dei due tempi siamo stati in partita anzi nel primo abbiamo fatto meglio noi. Avevamo di fronte una squadra forte particolarmente sul loro terreno e nel loro stadio, concedere un gol perché perdi palla a 10/15 metri dalla porta e uno con cinque tocchi nella nostra area è un qualcosa che contro questi avversari non ti puoi permettere. A questi livelli non te li puoi permettere".