Lazio, Sarri alla squadra: "Se pensate che il problema sono io, andate..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Pesantezza sia fuori che dentro lo spogliatoio, un clima per niente invitante quello che avvolge la Lazio. I giocatori trovano quello di Maurizio Sarri un gioco monotono, con la conseguente perdita del divertimento in campo. A tirarli su per le orecchie, nell'intervallo di Atalanta - Lazio ci ha pensato il direttore sportivo Angelo Fabiani, ma non è stato l'unico. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri, alla ripresa degli allenamenti Sarri è stato duro avrebbe esclamato: «Se pensate che il problema sia io tirate fuori le p.... e andate da Lotito».

Spunta anche un retroscena sulla doppia sessione di allenamento andata in scena mercoledì, condita da quattro analisi video, in cui Sarri avrebbe usato dei toni forti. Tra una clip e l'altra, il tecnico è stato molto severo sottolineando amnesie tecniche e tattiche dei giocatori. Nella squadra sarebbe spuntata l'idea di tentare un cambio di modulo sul 4-2-3-1 o sul 4-3-1-2, ma Sarri non ne ha mai voluto sapere, tirando avanti con il suo 4-3-3. C'è bisogno di ricreare la giusta alchimia, un gruppo unito, e la festa di compleanno di ieri sera di Hysaj è stato modo per invitare squadra, staff e magazzinieri e cercare quell'unità di intenti che sembra essere tramontata.