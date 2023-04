Lazio, Sarri carica i suoi prima della Juve: la frase sulla posizione in classifica

Fonte: Il Messaggero

RASSEGNA STAMPA - Per Maurizio Sarri la Juventus non ha mai ricevuto 15 punti di penalizzazione. Si badi bene a pensare che il Comandante non rispetti le decisioni prese dagli organi di giustizia sportiva, si tratta solo di un fatto mentale. Per spronare i suoi ragazzi a fare sempre meglio e a non adagiarsi troppo deve convincere sé stesso e gli altri che i bianconeri siano secondi a 59 punti e la Lazio terza a quattro punti di distanza. Negli spogliatoi di Formello il mister ha caricato il gruppo, come fa sapere Il Messaggero, dicendo: "Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo".