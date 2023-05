Lazio, Sarri carica i suoi ragazzi: il messaggio alla squadra per la Champions

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Silenzio stampa per Sarri alla vigilia del match di questa sera contro il Lecce. Il tecnico biancoceleste ha concordato la scelta di non intervenire in conferenza stampa per evitare casi. Il momento è delicato, tre sconfitte nelle ultime quattro gare ma posto Champions ancora saldo. Entrare in Europa dalla porta principale resta l'obiettivo primario. Il Comandante non ha parlato ai giornalisti ma lo ha fatto ai suoi ragazzi. "Se siete con me andremo in Champions", il messaggio convinto del mister che suona la carica. Il Lecce verrà all'Olimpico per giocarsi una fetta di salvezza, ma è una chance che non può essere sprecata in un turno che vedrà Inter, Milan, Juve e Roma reduci dalle fatiche del giovedì di coppe europee.