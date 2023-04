Lazio, Sarri carica: la richiesta alla squadra e l'incognita Juve

Il mister biancoceleste considera i bianconeri al secondo posto in classifica e ha caricato i suoi giocatori: ecco cosa vuole...

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La perquisizione della Procura di Tivoli a Formello, non ha scalfito squadra e allenatore. Maurizio Sarri e i giocatori, rassicurati ieri da Lotito, sono concentrati solo sul campo. Sabato all'Olimpico arriverà la Juventus in un match che i biancocelesti non possono e non devono sbagliare. La corsa Champions è alle battute finali, mancano dieci partite alla fine e la Lazio giocherà l'ultimo big match davanti al proprio pubblico. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Messaggero, il mister biancoceleste martedì aveva comunque fatto un discorso ai suoi ragazzi come se la Juve non avesse già 15 punti di penalizzazione e non fosse 11 lunghezze sotto al settimo posto. Sarri considera i bianconeri in seconda posizione, esattamente come Allegri,e ha detto ai suoi: «Dobbiamo batterli e andare a -1 per essere sicuri di non rimanere fregati all’ultimo».