Lazio, Sarri chiede uno sforzo fino alla sosta a Felipe, Zaccagni e Pedro

RASSEGNA STAMPA - L'attacco della Lazio è contato e con l'infortunio di Immobile la coperta è ancora più corta. Al momento le speranze che il centravanti recuperi almeno per il derby del prossimo 19 marzo sono ridotte al lumicino. Per questo come riporta la consueta rassegna di Radiosei Sarri dovrà aggrapparsi ai "soliti" tre, ovvero Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni. Dovranno essere loro a reggere il peso del reparto offensivo biancoceleste nei prossimi tre impegni prima della sosta. Bologna, AZ Alkmaar e Roma per chiudere in bellezza e continuare ad inseguire il doppio obiettivo campionato-Conference. I due giovani Romero e Cancellieri sembrano essere più delle alternative in corso d'opera che dei titolari all'occorrenza. C'è però da considerare che Felipe Anderson ha sempre giocato (85 su 85 da quando è tornato alla Lazio) e che Pedro e Zaccagni dopo i rispettivi problemi sono stati reinseriti gradualmente. D'altronde insieme a Milinkovic e Luis Alberto rappresentano il 63% della produzione offensiva laziale con 26 dei 41 gol messi a segno quest'anno in Serie A. Al contempo però bisogna fare i conti con un attacco decisamente meno prolifico da gennaio e con l'impegno di Bologna di domani che non si preannuncia per niente facile. D'altronde sono arrivati due k.o negli ultimi due confronti al Dall'Ara. Adesso però non c'è più margine d'errore. Dopo la sconfitta in Conference con l'AZ è necessario ripartire immediatamente.