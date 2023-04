Lazio | Sarri crea, Zaccagni e Milinkovic danno spettacolo: record di gol in A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Se Maurizio Sarri disegna, l'opera è poi messa in scena da un sestetto stellare. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, Ciro, Zaccagni, Felipe, Luis, Milinkovic e Pedro: tutti hanno segnato almeno 4 e più gol, è record del campionato. Infatti, nessuna squadra ha così tanti marcatori prolifici. Nell'ultimo match, quello contro la Juve c'è di più, Zaccagni è diventato il miglior marcatore italiano in A, ma non solo perché non aveva mai raggiunto la doppia cifra in campionato. Il Sergente invece è salito a quota 6 con il doppio colpo Monza-Juventus. Luis Alberto ne conta 5 seppur sia a secco dal 27 febbraio, ma ciò che gli piace di più è far assist e quel tacco no-look ne è un esempio. Sei centri invece per Felipe Anderson, che da ala e da falso nueve ha avuto un rendimento niente male. Il jolly targato Pedro invece vanta di 4 gol e 4 assist. Se questo primato appartiene alla Lazio, in Italia solo la Juve si avvicina per somma di marcatori, ne conta 5 con un minimo di 4 gol in campionato. Seguono Milan, Sassuolo, Bologna, Udinese e Fiorentina (4 uomini). In Europa comanda il Bayern Monaco (9), e seguono Manchester City (8), Real Madrid e Borussia Dortmund (7). Poi c’è la Lazio (6) insieme a Barcellona, Arsenal, Brighton, Wolfsburg e Tolosa. La speranza di Maurizio Sarri e società è continuare su questa strada, le premesse ci sono tutte.