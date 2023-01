Lazio, Sarri deluso: a Formello confronto di un'ora con la squadra

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La rabbia ha lasciato spazio alla delusione e allo sconforto nell'animo di Sarri dopo l'ultima sconfitta della Lazio. I suoi ragazzi perseverano negli stessi errori. Il Comandante non per questo tira i remi in barca: vuole trovare una soluzione e capire il perché di certi comportamenti: come riporta la rassegna stampa di Radiosei, ieri, prima della seduta d'allenamento, c'è stato il confronto con la squadra che è durato un'ora. Niente è trapelato dalle mura di Formello, ma sicuramente è stato escluso l'alibi della condizione fisica seppur sia stato evidente che qualcuno non era al top della forma (Milinkovic, Immobile, Lazzari e Zaccagni per citarne qualcuno). Serve ritrovare lo spirito avuto nei primi tre mesi, a Lecce è mancato e si è visto.