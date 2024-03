Lazio, Sarri e i complimenti ai giocatori dopo il Milan: ma ora c'è il Bayern

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Non è tutto da buttare, anzi. L'ultima sconfitta della Lazio contro il Milan è ben diversa da quelle contro Atalanta e Fiorentina. Sia per l'arbitraggio, più che dubbioso, di Di Bello, ma anche e soprattutto per la prestazione fornita in campo. Le sensazioni sono positive e Sarri è stato molto contento: non ha parlato pubblicamente nel post partita, ma ha fatto i complimenti in privato ai giocatori.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, la squadra ha giocato a viso aperto contro i rossoneri senza mai mollare. Ora però è già tempo di pensare al Bayern Monaco: è fondamentale ricaricare le energie per la trasferta in Germania. La vera preparazione inizierà oggi a Formello alle ore 15 (ieri solo seduta di scarico come di consueto). Gli unici indisponibili saranno Rovella e Patric: il primo è fermo da dopo Cagliari per la pubalgia, il secondo ha problemi alla zona pubica e spera di recuperare almeno per la panchina.

Per quanto riguarda gli spalti dell'Allianz Arena, saranno circa 3400 i tifosi laziali presenti. La speranza è di vedere lo stesso spirito combattivo messo in campo con il Milan, fattore che i supporters biancocelesti hanno apprezzato molto ringraziando i giocatori a fine partita. La Champions League ha un sapore diverso, la Lazio è chiamata a difendere l'1-0 dell'andata. Mission (im)possible?