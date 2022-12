Lazio, Sarri e il messaggio a Lotito: "Mi piace un giocatore del Galatasaray"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Con l'amichevole di ieri contro l'Hatayspor si è di fatto chiuso il mini-ritiro della Lazio in Turchia. Maurizio Sarri, intervenuto ai canali ufficiali del club, ha parlato della partita, ha fatto un bilancio degli ultimi giorni, senza dimenticare un pensiero a Sinisa Mihajlovic, morto qualche minuto prima dell'inizio del test amichevole. Ai media locali, poi, ha fatto una rivelazione interessante in chiave mercato, riporta Il Messaggero. Chiamato a dire chi prenderebbe nella Lazio dei giocatori turchi, l'allenatore ha spiegato: "Mi è piaciuto molto Baris Yilmaz del Galatasaray". Magari un messaggio per la società e per il ds Tare, presente in tribuna. La Lazio è sempre alla ricerca di un vice Immobile e, dopo il "consiglio" di Sarri, il nome di Baris Yilmaz andrà monitorato con attenzione.

