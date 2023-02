Lazio, Sarri e il messaggio alla squadra: "Per noi la Coppa Italia è..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dopo Inter, Fiorentina e Cremonese, stasera si conoscerà l'ultima semifinalista di questa edizione della Coppa Italia. A giocarsi il posto sono Juventus e Lazio. Una chance che, guardando il tabellone, nessuno può permettersi di sottovalutare. In ballo c'è un trofeo, l'appuntamento è di quelli delicati. Lo sa bene Maurizio Sarri. Alla vigilia del match contro la sua ex squadra, il tecnico ha parlato alla squadra. Un messaggio molto chiaro. "Questo torneo per noi è di fondamentale importanza", le parole dell'allenatore riportate dal Messaggero. Alcuni calciatori avrebbero bisogno di riposo, ma la gara è troppo importante. Sarri ha studiato in modo meticoloso la formazione da mandare in campo. Non si può sbagliare.