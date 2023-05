Lazio, Sarri e Immobile: chiarimento in nome della Champions

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Una stagione sfortunata quella di Ciro Immobile condizionata da ben 4 stop muscolari che ne hanno limitato la condizione e l'utilizzo. A questi si aggiunge anche l'incidente automobilistico di due settimane fa che ha peggiorato la situazione. Ciro non è mai stato tanto sfortunato, ma nonostante questo ha raggiunto la doppia cifra stagionale. Certo sono lontani i numeri delle passate stagioni, ma è inevitabile viste le tante partite saltate. Sarri lo sta gestendo e per questo contro l'Inter e il Sassuolo lo ha richiamato in panchina. Il bomber non l'ha presa bene e la reazione è stata immortalata dalle tv con tanto di pugni al plexiglass. Rabbia dovuta al momento, ma già a fine gara il calciatore aveva ritrovato la serenità complice anche la vittoria della Lazio. Sarri ha spiegato che fa parte del gioco, ma non ha preso sicuramente bene la reazione del suo capitano. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, oggi i due si incontreranno a Formello e avranno modo di chiarire. Il rapporto tra loro è ottimo e non sarà certo questa scaramuccia a cambiarlo. Normale che il mister si aspetti delle scuse per chiudere definitivamente i conti e concentrarsi sul Milan. Un big match decisivo per la Champions che è l'obiettivo di tutti.