Lazio, Sarri è orgoglioso del gruppo e Lotito lo blinda: "Il rinnovo..."

RASSEGNA STAMPA - Seconda in classifica, miglior difesa d'Italia, in Europa è dietro solo al Barcellona. Numeri strabilianti, nessuno ci avrebbe mai pensato, creduto sì, ma razionalizzato meno. La vittoria contro il Monza ha certificato il percorso di crescita sotto l'aspetto mentale della Lazio, la linea difensiva negli ultimi tempi ha impressionato lo stesso Maurizio Sarri, targandola con un "roba importante". Non solo, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, ieri alla ripresa a Formello, il tecnico della Lazio si è complimentato con il gruppo: "Sono orgoglioso di voi, ma ora dobbiamo stare ancora più in allerta per non cadere di nuovo negli errori di superficialità di un tempo". Parole da maestro, da leader. Anche il presidente Claudio Lotito, dopo le dichiarazioni d'amore nel post gara di Sarri è euforico e risponde: "Non c’è bisogno ancora del rinnovo. L’ho già fatto blindandolo a giugno scorso con altri due anni e mezzo di contratto. Dobbiamo proseguire su questa strada e con questa unione. Mai avuto dubbi su Maurizio e il suo spessore". Nelle ultime 6 giornate, la Lazio ha collezionato 16 punti su 18 con 6 clean sheet consecutivi. L'auspicio di Sarri è di continuare su questa linea, a partire da sabato contro la Juventus. «