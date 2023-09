Lazio, Sarri e quella richiesta alla squadra: "Contro la Juve..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al via il tour de force. 22 giorni per 7 partite decisive per la Lazio. Certamente la vittoria al Maradona, contro i neo campioni d'Italia, il Napoli, ha riportato fiducia e piena consapevolezza dei propri mezzi. Si è ritrovata una "mentalità feroce", come l'ha descritta Maurizio Sarri nella serata partenopea. Adesso il compito della Lazio è di non sbagliare più, nessun passo falso è ammesso. Come riporta il Corriere dellol Sport, infatti, il messaggio che il tecnico biancoceleste ha sottolineato in questi giorni alla squadra è che «L’atteggiamento di Napoli è l’atteggiamento giusto», ed è da lì ch Sarri vuole ripartire. La rosa tornerà al completo giovedì, poi resteranno solo 48 ore per preparare la grande sfida contro la Juve. Sarri si augura che la mentalità sia sempre quella vista contro il Napoli. Lo spartito è pronto, sta alla Lazio mettere piede in campo nel miglior modo possibile.