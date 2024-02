Lazio | Sarri guarda avanti e sprona il gruppo: "Possiamo contare solo su di noi"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha lasciato inevitabilmente un segno quanto successo nella trattativa Kent. Non tanto per il valore tecnico del giocatore non arrivato, quanto per le ripercussioni su tifosi, giocatori e allenatore che, inevitabilmente, porta una trattativa naufragata in extremis. Non ci pensa e guarda avanti Maurizio Sarri che, come riportato da Il Messaggero, non ha la minima intenzione di abbandonare il sogno di compiere un nuovo miracolo e dunque confermarsi in Champions League. "Possiamo contare solo su di noi, credo in voi. Riprendiamoci questo quarto posto", le parole del tecnico proprio nell'ultimo giorno di mercato. Il compito è duro, la stagione non è partita bene ma la Lazio ha parzialmente recuperato il terreno perso in Serie A. Mollare non è mai stato nell'anima si questo gruppo.

