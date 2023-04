Lazio, Sarri ha chiesto a Lotito l'ingresso di una nuova figura in società

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è un cantiere aperto, o lo era almeno fino alla questione bilanci-scambi di giocatori emersa ieri dopo il blitz della Guardia di Finanza a Formello. Fino a ieri si stava pensando al futuro delle figure attualmente in presidenza e a quello di Sarri, che ha ammesso orgogliosamente di voler terminare la sua carriera tra le mura biancocelesti.

Chissà se Lotito tornerà oggi nel quartier generale per parlare di alcune questioni, intanto emergono dei dietro le quinte precedenti al derby: come riporta la rassegna di Radiosei, il giorno prima della stracittadina il patron ha incontrato individualmente solo alcuni giocatori, mentre intanto usciva il comunicato ufficiale che parlava della compattezza e dell’obiettivo stagionale della Lazio. Lo stesso incontro c'è stato prima del match contro il Monza, soprattutto per volere di Sarri che avrebbe chiesto al presidente una sua partecipazione in prima persona.

Intanto lo stesso allenatore, aveva chiesto, appena arrivato sulla panchina laziale, che un dirigente fosse stato al suo fianco e per questo, in quell'estate del 2021, Lotito aveva cercato di convincere Peruzzi a non mollare il suo posto, poi effettivamente abbandonato. Sarri e Lotito continuano a vedersi, a parlare, a confrontarsi, ma starebbe per arrivare anche un incontro per programmare un futuro esattamente come vuole l'allenatore e l'inserimento di una figura come un club manager che possa aiutarlo magari curando i rapporti tra squadra e società.