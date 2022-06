Lazio, Sarri ha spinto per Baldini: De Laurentiis e il Napoli...

L'ex Empoli ha comunicato la sua decisione di lasciare i partenopei. Il mister lo avrebbe voluto come figura di supporto, ma...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Voci, rumors e polemiche hanno accompagnato l'ultimo mese in casa Lazio. Ora è tempo di tirare le somme e Claudio Lotito deve risolvere molte grane. Il calciomercato, la convivenza tra Sarri e Tare e il settore giovanile sono le principali. Si è parlato a più riprese di un nuovo ingresso a livello dirigenziale, ma per il momento nessuna ipotesi è andata a buon fine. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Maurizio Sarri avrebbe spinto per Daniele Baldini, ex difensore e tecnico dell’Empoli, grande amico di Martusciello. Il vice storico di Luciano Spalletti sino alla fine del campionato concluso a maggio ha lavorato con il mister biancoceleste ai tempi del Chelsea. Baldini ha comunicato la decisione di lasciare il Napoli. Il contratto con i partenipei, con scadenza 2023, pare non sia stato ancora risolto e questo crea ulteriori problemi. Sarri lo avrebbe voluto inserire, non come tecnico aggiuntivo allo staff, ma come figura di supporto. Pare che al momento non sia possibile. Lotito, senza entrare nel merito delle candidature, ha spiegato di non voler ingaggiare un nuovo club manager.