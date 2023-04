Lazio, Sarri: "Immobile? Non è al top della forma. Domani..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di Monza-Lazio, Maurizio Sarri ha fatto il punto sulle condizioni di Ciro Immobile. L'attaccante italiano è tornato ad allearsi in gruppo questa settimana, ma non avrebbe recuperato ancora al 100%: "Dal punto di vista clinico sta bene, poi c'è l'aspetto fisico visto che è stato fermo per un mese. Non può essere al massimo. Vediamo se lo possiamo sfruttare per uno spezzone di partita".