Lazio, Sarri impavido condottiero: via al secondo atto della rivoluzione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA – L’arrivo di Sarri alla Lazio ha segnato l’inizio di una nuova era. Una rinascita per la squadra, la società e tifosi. C’era bisogno di qualcuno che prendesse in mano la situazione e chi meglio di un Comandante poteva farlo. Schiettezza e sincerità sono le sue caratteristiche principali, un uomo fatto di principi e ideali che persegue ad ogni costo. È il simbolo di una rivoluzione che, seppur con qualche difficoltà iniziale, ora sta facendo il suo corso. Il mercato è il primo punto sul quale il tecnico toscano si è battuto, servivano e servono rinforzi per attuare il cambiamento. Così come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, finora considerando anche la sessione di mercato dello scorso anno sono arrivati quattordici rinforzi: Hysaj, Basic, Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro, Romero, Kamenovic, Cabral, Marcos Antonio, Gila, Casale, Romagnoli, Maximiano e Cancellieri. Non sono finiti però, ne servono altri. Sarri spera in un portiere, in un terzino e in un centrocampista, bisogna attendere e avere pazienza. Aveva preannunciato che sarebbe stato un anno di transizione il primo, lo aveva predetto. Ha risollevato la squadra nei momenti di difficoltà, l’ha totalmente ricostruita. È stato un anno di preparazione, di conoscenza e studio. Ora però ci sono le basi per poter iniziare qualcosa di grande. Spera di farlo anche insieme ai tifosi, li cerca e li coinvolge. Li vorrebbe ancor di più al suo fianco e a quello dei suoi ragazzi. Inizia ora il secondo atto di questa rivoluzione.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE