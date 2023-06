Lazio, Sarri in arrivo a Roma (in anticipo): in programma il summit di mercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Lo danno impaziente. Maurizio Sarri è atteso a Roma. Il vertice con Lotito, riferisce la rassegna stampa di Radiosei, era fissato per metà della prossima settimana, sembra sia stato anticipato. Si attendono conferme perché il patron domani e lunedì sarà impegnato in Molise, si vota per le regionali. Mau, il presidente e Fabiani devono definire gli obiettivi alla luce di quelli sfumati o che si sono complicati. Fabiani e Picchioni hanno aggiunto candidature a quelle conosciute. L'allenatore ha dato l'assenso a Torreira, considera Gedson Fernandes adatto al ruolo di Milinkovic, valuta anche Veerman. Tanto per fare qualche nome. Ha compreso che arrivare a Zielinski è complicato, in casa Napoli si parla di rinnovo. In avanti non ci sarebbero solo Pinamonti e Marcos Leonardo, nell'elenco sono entrati Ngonge e Zaha. Ma sta al tecnico l'ultima parola.

Calciomercato Lazio: ecco quali sono le priorità

Sarri chiederà a Lotito di stringere per il nuovo regista da affiancare a Cataldi. La scelta è Torreira. L’uruguaiano vuole la Lazio, sta provando a liberarsi dal Galatasaray. È stato acquistato per 6 milioni, i turchi potrebbero tentare di rivenderlo per una cifra di poco superiore. Torreira è un obiettivo di Sarri da due anni, non ha mai smesso di pensarci. Vuole due registi di valore, affidabili, pronti. Lotito è disposto ad accontentarlo, ma deve prima piazzare Marcos Antonio. Le idee del tecnico sono chiare a centrocampo: un nuovo regista, un nuovo Milinkovic senza considerare la partenza di Luis Alberto. A proposito del Mago, Sarri chiederà a Lotito a che punto è l’operazione rinnovo. L’offerta qatariota è sempre valida, ma il Mago ha aperto alla permanenza. Aspetta però che Lotito formuli l’offerta giusta. Il presidente è arrivato a 4 milioni per quattro anni. Non è chiaro se con i bonus o meno. Luis Alberto guadagna poco più di 3,5 milioni con i bonus. Se si arriverà alla rottura andrà sostituito. In linea teorica, sono previsti due acquisti a centrocampo, il regista e la mezzala. Ma si punta a cedere Basic e ad aggiungere una pedina in più.

