Lazio, Sarri incorona Romagnoli: è lui il difensore perfetto per il suo gioco

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, SCATTA LA RIPRESA: SARRI SENZA NAZIONALI E QUATTRO TITOLARI L'euforia per il derby vinto è ancora in circolo. Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri, la Lazio si ritrova nel centro sportivo per la ripresa degli allenamenti. In questa settimana si lavorerà sui movimenti, mentre dalla prossima si comincerà... L'euforia per il derby vinto è ancora in circolo. Dopo due giorni di riposo concessi da Sarri, la Lazio si ritrova nel centro sportivo per la ripresa degli allenamenti. In questa settimana si lavorerà sui movimenti, mentre dalla prossima si comincerà... WEBTV LAZIO, LITE TRA LOTITO E MOURINHO NEGLI SPOGLIATOI: LA RICOSTRUZIONE COMPLETA AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - Emergono nuovi retroscena sullo scontro dialettico a fine partita nella pancia dell'Olimpico. Nasce tutto da un botta e risposta tra Romagnoli e un altro giocatore della Roma, poi l'intervento di Lotito che chiede ai suoi di allontanare... AGGIORNAMENTO ORE 21.20 - Emergono nuovi retroscena sullo scontro dialettico a fine partita nella pancia dell'Olimpico. Nasce tutto da un botta e risposta tra Romagnoli e un altro giocatore della Roma, poi l'intervento di Lotito che chiede ai suoi di allontanare... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO, LOTITO IN PRIMA LINEA PER IL BABY ZAPELLI La fine del campionato è ancora lontana ma in casa Lazio si lavora per mettere le basi del futuro. Proprio per questo Lotito in prima persona sta seguendo da molto vicino il classe 2002 Bruno Zapelli, trequartista numero 10, convocato dall'Under 21 del ct... La fine del campionato è ancora lontana ma in casa Lazio si lavora per mettere le basi del futuro. Proprio per questo Lotito in prima persona sta seguendo da molto vicino il classe 2002 Bruno Zapelli, trequartista numero 10, convocato dall'Under 21 del ct...