Lazio, Sarri: "Luis Alberto non sta bene. Immobile? Del derby non parlo"

Il tecnico biancoceleste parla a Sky Sport alla vigilia della sfida con il Feyenoord e commenta le condizioni fisiche di due calciatori...

Maurizio Sarri ha parlato alla vigilia della sfida contrfo il Feyenoord . La Lazio si gioca il futuro in Europa League e non può sbagliare il match in Olanda. Oltre che in conferenza stampa, il tecnico è stato intercettato anche dai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole:

Come arriva la squadra mentalmente e fisicamente alla gara con il Feyenoord?

"Bisogna questa come una partita assestante. Questo è un dentro o fuori, non ci interessa quello che abbiamo fatto domenica né quello che faremo in futuro. Bisogna arrivare con la testa libera e basta. Bisogna uscire da questo girone di inferno"

Domenica si è pensato troppo alle gare importanti di questa settimana?

"Assolutamente no. Domenica abbiamo fatto 60 minuti normali come li facciamo di solito ultimamente, poi alla prima difficoltà della partita ci siamo persi. Abbiamo pensato ognuno per conto proprio, abbiamo perso ordine e siamo andati incontro alla sconfitta. Non c'è nessun retropensiero"

Basta un pari alla Lazio, mentre il Feyenoord deve vincere con più di un gol di scarto

"Se pensi di stare dentro questo inferno tenendo lo 0-0 per 90 minuti non ne esci vivo"

Luis Alberto, come sta?

"L'ho visto bene dal punto di vista tecnico, ma non da quello fisico. Non sta al 100%"

Feyenoord riposato, può spostare?

"Potrebbe, ma la vergogna è dell'Uefa. Non può permettere questo"

Immobile domenica nel derby?

"Non mi interessa del derby, arrivederci"