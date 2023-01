Lazio, Sarri nel gelo e distante da Tare. Ma il ds aspetta il rinnovo...

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sarri nel gelo. Lo racconta la rassegna stampa di Radiosei che racconta come l'intervista di Tare nel pre partita con il Sassuolo e il comunicato arrivato ieri con le parole di Lotito abbiano prodotto un doppio risultato: ha indebolito il mister davanti alla squadra e ha certificato la distanza che c'è tra lui e il ds. Dopo la litigata a Piazza del Popolo, Lotito ha ridimensionato il ruolo da dirigente di Tare che è in scadenza di contratto ma aspetta comunque il rinnovo su basi economiche ridotte. Il presidente ha proposta una pacifica covivenza tra i due. Negli ultimi due anni, da quando Lotito ha preso in mano il mercato, i soldi sono stati spesi meglio anche grazie al lavoro e alle richieste del Comandante. L'infortunio di Ciro e il terzino sinistro sono le priorità, difficile però mettere insieme Tare e Sarri. Aspettando le famose uscite, il patron biancoceleste deciderà nelle ultime 48-72 ore se consegnare un rinforzo al mister per aumentare le chance di un posto Champions.