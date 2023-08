Lazio | Sarri non contento dopo l'Aston Villa: confronto e riflessioni con il gruppo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri non è ripartito con il sorriso da Walsall. La Lazio ha chinato la testa davanti all'Aston Villa nella prima vera amichevole probante. Dal Poundland Bescot Stadium i biancocelesti sono usciti sconfitti con un sonoro 3-0, ma non è il risultato di per sé che ha preoccupato l'allenatore laziale. Il Comandante avrebbe voluto un atteggiamento più deciso e meno passivo dei suoi. È vero che gli inglesi sono in una condizione diversa (inizieranno il campionato il prossimo weekend), ma ciò non toglie che la Lazio avrebbe dovuto giocare la partita in maniera diversa. La squadra schierata in campo non è quella che scenderà in campo fra 15 giorni contro il Lecce: a centrocampo mancavano il nuovo acquisto Kamada e Luis Alberto, rimasto a Roma per i malumori sul contratto. Come riporta il Corriere dello Sport oggi il tecnico avrà un confronto con la squadra. Niente strigliate eccessive, ha preferito far passare qualche ora e sbollire la rabbia iniziale.