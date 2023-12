Lazio, Sarri: obiettivo invertire la rotta in Coppa Italia

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La Lazio è di nuovo a un bivio. La squadra di Maurizio Sarri questa sera farà il suo esordio in Coppa Italia nella gara in programma alle 21.00 contro il Genoa. Una competizione a cui la società tiene e non poco e che arriva non proprio in un momento di calma tra le parole del patron Lotito e la scelta di mister Sarri di non convocare Vecino.

Come riporta l'edizione odierna de il Corriere dello Sport anche quella di questa sera diventa quindi una gara fondamentale, non solo perché la Lazio ha vinto la Coppa Italia per sette volte, le ultime tre proprio sotto la gestione Lotito, ma soprattutto perché negli ultimi due anni i biancocelesti hanno interrotto il loro cammino ai quarti, prima eliminati dalla Juventus e poi dal Milan. In questa stagione fatta di alti e bassi niente può essere lasciato al caso e quindi contro Gilardino sarà necessario portare a casa la vittoria.