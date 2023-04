Lazio, Sarri protagonista della domenica: il finale di campionato lo scrive lui

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

La prossima sarà una giornata di campionato importantissima per Maurizio Sarri. Oltre al bisogno di vittoria per la sua Lazio, al fine di stringere ancora più forte nelle mani il secondo posto in classifica, il tecnico biancoceleste è indirettamente il fulcro di tutto ciò che avverrà da domenica in poi. Da lui e dalla sua Lazio passa tutto, la possibile vittoria dello scudetto del Napoli, il bisogno di vittorie dell'Inter e la fame di punti dei suoi uomini. Come riporta la rassegna di Radiosei, si sta per aprire una settimana fondamentale per la stagione attuale della Lazio, che parte da San Siro, scende leggermente verso Sassuolo e ritorna di nuovo nell'impianto milanese stavolta per incontrare il Diavolo.

Ma prima di pensare alle prossime c'è uno scoglio che va scavalcato con la stessa nonchalance dell'andata: contro Inzaghi, Sarri ha collezionato 6 vittorie su 9 sfide giocate, mentre l'ex tecnico laziale, contro la sua vecchia squadra o a vinto o a perso, non ha mai pareggiato. Intanto i biancocelesti preparano il loro solito muro invalicabile, una difesa che in trasferta non subisce gol da 5 giornate. Dall'altra parte Simone dovrà riscattarsi in campionato e dimostrare che l'Inter non ha affatto due facce, quella sorridente nelle coppe e quella frastornata in campionato. Sarri prende in mano il joystick, domenica sarà lui a decidere le prossime mosse del campionato.