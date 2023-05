Lazio, Sarri re dei ricord in Serie A: meglio di Ancelotti ed Eriksson

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, MARCOS ANTONIO PUÒ SPUNTARLA! DUBBI SULLE FASCE... FORMELLO - Romagnoli squalificato, Cataldi ai box per un problema al polpaccio. Due cambi obbligati per Sarri, il terzo potrebbe riguardare le fasce difensive. Rischia il posto uno tra Marusic e Hysaj, scalpitano Lazzari e Pellegrini. L'ex Spal punta a riprendersi... FORMELLO - Romagnoli squalificato, Cataldi ai box per un problema al polpaccio. Due cambi obbligati per Sarri, il terzo potrebbe riguardare le fasce difensive. Rischia il posto uno tra Marusic e Hysaj, scalpitano Lazzari e Pellegrini. L'ex Spal punta a riprendersi... WEBTV UFFICIALE - LAZIO, CATALDI RINNOVA FINO AL 2027: IL COMUNICATO La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... La notizia era nell'aria già da diversi giorni, adesso è arrivata anche l'ufficialità: Danilo Cataldi ha rinnovato il suo contratto con la Lazio. Prolungamento fino al 2027 per il centrocampista romano sempre più leader tecnico e... VOCI DI MERCATO INTER - LAZIO, TARE: "IL NOSTRO OBIETTIVO? NON SOLO LA CHAMPIONS. SUL MERCATO..." Nel pre partita di Inter-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Igli Tare, presentando la partita e parlando anche della programmazione della società per l'estate: "Questa è la settimana decisiva per la... Nel pre partita di Inter-Lazio è intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo Igli Tare, presentando la partita e parlando anche della programmazione della società per l'estate: "Questa è la settimana decisiva per la...