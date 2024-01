Lazio, Sarri stila il programma: le mosse in vista dell'Atalanta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Giorno di stacco, Sarri chiamerà tutti intorno a lui domani. Il tecnico, dopo lo scarico di ieri, ha concesso un giorno di riposo alla Lazio per poi ripartire domani con una doppia sgambata: la prima alle 1, segue la seconda alle 15. Come riporta il Corriere dello Sport, a seguire, un allenamento pomeridiano al giorno fino alla rifinitura di sabato mattina, prevista invece alle 11.

Da monitorare Zaccagni e Patric, il primo in forte dubbio, non ha ancora recuperato, il difensore invece potrebbe avere bisogno di uno stop di due Ieri Maurizio Sarri era presente a Coverciano per la cerimonia della Panchina d'Oro, per questo era assente alla seduta di scarico. Le prove tattiche scatteranno domani pomeriggio, la mattina sarà dedicata al lavoro per reparti. L'Atalanta è nel mirino, nessun passo falso è ammesso per assicurarsi il quarto posto sempre più vicino.