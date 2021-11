Lazio, Sarri sul rinnovo: "Le scelte le fa il presidente, le basi ci sono"

Sono passati pochi mesi da quando Maurizio Sarri è diventato l'allenatore della Lazio ma nonostante questo si sta già parlando di un suo rinnovo. Il rapporto con Lotito è ottimo e il presidente è molto soddisfatto del suo modus operandi. Durante la pausa per le Nazionali i due hanno avuto modo di incontrarsi e di parlare proprio di questo, ma il loro dialogo è giornaliero. Nella conferenza stampa prima di Lazio - Juventus Sarri ha risposto così a una specifica domanda sul suo futuro: "Io col presidente ci parlo quasi tutti i giorni, ogni volta che viene qua scambiamo opinioni. C'è un rapporto diretto, sa come la penso, lui farà quello che vorrà fare. Le scelte dipendono da lui fino a quando non compro io la società. Sa come la penso, ci sono le basi per costruire qualcosa".