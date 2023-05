Lazio, Sarri tenta la fuga Champions per blindare il futuro (e preparare il mercato)

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Ultime curve del circuito Champions. Lotito attende la qualificazione, Sarri è impaziente. Aspetta l'incontro per pianificare la prossima stagione. Chiede acquisti mirati in base alle necessità e caratteristiche complementari: attende di tagliare il traguardo per cominciare a ragionare di futuro e mercato. La sconfitta contro l'Inter aveva fatto precipitare il mondo biancoceleste nel vortice della paura. Felipe Anderson e Basic hanno allontanato i timori e sistemato la classifica. Oggi a San Siro un'altra grande occasione. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, se dovesse battere il Milan andrebbe in fuga, scavando un solco praticamente incolmabile con il quinto posto. Una sconfitta con Pioli, al contrario, accorcerebbe le distanze e ci sarebbe da soffrire fino alla fine.

Sono due, inoltre, le variabili che possono condizionare la volata Champions. Il processo sportivo e la possibile penalizzazione della Juve, l'esito di Europa e Champions League se vincessero due squadre italiane senza piazzarsi tra le prime quattro in A. In questo caso, Lotito sarebbe certo della Champions solo arrivano al secondo o terzo posto. La quarta, infatti, scivolerebbe in Europa League. Sarri vuole mettersi al sicuro nel più breve tempo possibile. Ci sono ancora quindici punti disponibili e per l'aritmetica ne servono ancora 9. In un'eventuale classifica avulsa, la Lazio sarebbe favorita: è in vantaggio sulla Roma e parte dal 4-0 dell'andata col Milan. Nei confronti diretti è sotto solo con la Juve. In caso di arrivo ex aequo con Inzaghi e Gasperini, deciderebbe la differenza generale: +28 Lazio, +25 Inter, +17 Atalanta. Nelle ultime undici giornate nessuno ha totalizzato 25 punti come la Lazio. Pioli è stato frenato dalla Champions, pagando a carissimo prezzo il turnover. A San Siro è big match.

TORNA ALLA HOMEPAGE